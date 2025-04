Apple rilascia iOS 18.5 beta 2: poche novità, ma occhi puntati su possibili sorprese

Novità principali di iOS 18.5 beta 2

Con iOS 19 già in fase avanzata di sviluppo, è naturale che iOS 18.5 non introduca nuove funzioni rivoluzionarie. Apple ha già implementato la maggior parte delle caratteristiche promesse nel corso di questo ciclo, e il team di ingegneri è ora concentrato sulle grandi novità previste per la WWDC di giugno. Tuttavia, l'esperienza del passato - come dimostrato da iOS 17.5 con l'aggiunta dei giochi a News+ e la funzione di rilevamento dei tracker compatibili con AirTag - insegna che anche le versioni apparentemente "minori" possono nascondere aggiornamenti interessanti.

Un iPhone

Tra le piccole modifiche già emerse con questa seconda beta, sembra esserci un'opzione per disattivare le foto dei contatti all'interno dell'app Mail, una scelta che potrebbe piacere a chi predilige un'interfaccia più pulita e professionale. Al momento non risultano cambiamenti evidenti per quanto riguarda l'interfaccia utente o nuove funzioni per Siri o Apple Intelligence, ma il codice dell'aggiornamento potrebbe nascondere indizi su funzionalità future in fase di test.