Destiny 2: I Confini del Destino è la nuova espansione dell'MMO di Bungie, data e orario della presentazione

Bungie ha annunciato una diretta in cui presenterà Destiny 2: I Confini del Destino . Oltre a questa nuova espansione, verranno svelati i piani degli sviluppatori per i contenuti e le sfide in arrivo durante il prossimo "Anno".

Non è l'unica espansione in arrivo

Per il momento gli sviluppatori non si sono sbottonati e non hanno condiviso ulteriori dettagli. In compenso, la roadmap pubblicata a settembre dello scorso anno menzionava due espansioni in arrivo con nome in codice "Apollo" e "Behemoth", che introdurranno nuove storie, ambientazioni, missioni, armi ed equipaggiamento in generale.

Apollo di conseguenza dovrebbe trattarsi proprio de I Confini del Destino e dovrebbe arrivare durante il corso della prossima estate. Behemoth invece è attesa durante il prossimo inverno. Non solo, durante il prossimo Anno arriveranno quattro grossi aggiornamenti stagionali, ognuno con nuove sfide, eventi, equipaggiamento e attività da affrontare per mantenere vivo l'interesse della community.

Come forse saprete già, Bungie al momento sta lavorando anche all'extraction shooter Marathon, di cui recentemente abbiamo visto un nuovo trailer e un video gameplay esteso.