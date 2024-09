Destiny 2 celebra i 10 anni e presenta il suo futuro con Frontiers: espansioni e update gratis in arrivo

In occasione del 10° anniversario , che corrisponde proprio a oggi, 9 settembre, Bungie ha celebrato la ricorrenza annunciando anche il piano per il futuro di Destiny 2 , attraverso un programma chiamato "Codename Frontiers" e che prevede nuove espansioni e update gratuiti nel corso degli anni.

Il piano per il futuro di Destiny 2

C'è già una roadmap per i prossimi contenuti ed eventi in arrivo, che potete vedere riassunta nell'immagine qui sotto, a partire da Codename Apollo, prevista per l'estate 2025, e la successiva espansione Codename Behemoth prevista per l'inverno 2025.

La grafica che illustra il programma delle prossime espansioni per Destiny 2

Apollo segue la nuova impostazione decisa da Bungie, con un'avventura "non lineare" incentrata sui personaggi nonché la prima del nuovo modello di espansione.

Per il resto, le celebrazioni per i 10 anni di Destiny prevedono diverse iniziative interessanti, come il Titolo Leggenda in Destiny 2 completando vari obiettivi all'interno di La Forma Ultima, tra cui completare la campagna Leggendaria, indossare il set di armature dell'anniversario durante le attività rituali, esplorare il Pallido Cuore per ottenere nuovi obiettivi e altro ancora.

I giocatori che otterranno il Titolo Leggenda prima del 24 settembre otterranno inoltre l'accesso anticipato esclusivo attraverso i Bungie Rewards per acquistare l'arma NERF LMTD Blaster Destiny 2 Asso di Picche prima della sua uscita ufficiale l'8 ottobre.

Bungie ha inoltre stretto una collaborazione con ArtStation per il "Bungie 10 Year Destiny Art Blast", che sarà una vetrina online per il lavoro di 66 artisti che hanno contribuito a plasmare l'universo di Destiny nel corso del tempo.