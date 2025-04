Niantic avvia vari licenziamenti, dopo aver venduto Pokémon GO e gli altri videogiochi della compagnia

Niantic sta effettuando una trasformazione del proprio assetto, con la volontà evidentemente di raggiungere una dimensione diversa e riposizionarsi sul mercato, considerando che dopo aver venduto la sua divisione videoludica che consisteva in Pokémon GO e diversi altri titoli basati su AR sta procedendo a vari licenziamenti.

Secondo quanto riferito dal rapporto Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN) della California, sembra che 68 posti di lavoro all'interno di Niantic siano in procinto di essere tagliati, cosa che che riduce in maniera notevole l'organico della compagnia, facendo pensare a una profonda trasformazione in corso.

Come abbiamo visto qualche settimana fa, Niantic ha venduto Pokémon Go, Monster Hunter Now e Pikmin Bloom a Scopely, lo studio di Monopoly Go, con una manovra valutata intorno ai 3,5 miliardi di dollari, dunque un'operazione decisamente sostanziosa.