I voti di Famitsu premiano The Hundred Line: Last Defense Academy, il nuovo gioco dai creatori di Danganronpa

Tempo di voti anche questa settimana per la rivista giapponese Famitsu, che nel numero 1895 ha pubblicato le recensioni di tre nuovi titoli di prossima pubblicazione, tra cui The Hundred Line: Last Defense Academy, il nuovo gioco dagli autori di Danganronpa e Zero Escape.

Proprio quest'ultimo è il piatto forte della settimana, dato che ha ricevuto una valutazione di 35 su 40, composta da tre 9 e un 8. Insomma, ha colpito positivamente tutta la redazione della testata giapponese. In ordine decrescente, seguono Gal Guardians: Servants of the Dark con 31 su 40 e SONOKUNI con 30 su 40.