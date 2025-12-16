Un noto leaker di Call of Duty parla del gioco del 2026 e poi inizia una lotta di credibilità con Infinty Ward

Pare però che Infinity Ward, al lavoro sul progetto, abbia suggerito al pubblico di non credere alle informazioni che stanno circolando.

Nel mentre Activision si scusa per come ha gestito la saga di Call of Duty , i leak del prossimo capitolo continuano a spuntare. TheGhostofHope , un noto leaker della serie di sparatutto, ha condiviso nuovi dettagli per il capitolo del 2026.

Le parole del leaker e di Infinity Ward

Tramite i propri social media, TheGhostofHope ha affermato che "il multigiocatore Modern Warfare 4 nel suo attuale stato è una completa copia di Modern Warfare II, a parte il fatto che non c'è un sistema di carica dei perk e ci sono meno penalità per gli spari senza mira e per le scivolate".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Successivamente ha ampliato la questione affermando che "c'è un fortissimo rinculo a livello visivo per le armi in Modern Warfare 4, come in Modern Warfare II. Come ho detto nel mio ultimo tweet, è praticamente una copia completa a parte alcuni piccoli dettagli".

È però arrivato un messaggio da parte di Infinity Ward che recita: "Buone feste a tutti! Auguriamo alla nostra community una stagione festiva fantastica e non vediamo l'ora di parlarvi quanto prima. Non credete a tutto quello che leggete su internet. Ci vediamo nel 2026". Anche se non possiamo confermarlo, sembra proprio un modo indiretto per affermare che i leak non sono veri.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

TheGhostofHope ha quindi risposto affermando che chi lo ha seguito per anni sa che i suoi leak sono affidabili e che ha condiviso informazioni corrette sin dai tempi di Vanguard (pubblicato nel 2021). Inoltre, ha scritto: "Il fatto che uno studio da un miliardo di dollari si sia scomodato per negare *in modo generico* due delle mie ultime indiscrezioni, quando non l'aveva mai fatto prima né nei confronti di altri, è francamente molto strano e dovrebbe far sorgere qualche dubbio sul perché abbiano agito in questo modo, quando non l'avevano mai fatto prima."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Chiude affermando: "Ho mantenuto le stesse fonti per anni e la mia fuga di notizie su MW4 non fa eccezione. Non comprometterei mai la mia reputazione con COD, che ho costruito nel corso degli anni, sulla base di informazioni errate e non verificate."

Infine, ci si chiede se Call of Duty: Black Ops 7 ha deluso le aspettative e si parla di un ripensamento della serie.