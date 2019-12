Amazon, sconti su tanti giochi PS4, Xbox One e Nintendo Switch con prezzo a partire da 9,99 euro

Proseguono gli sconti su Amazon su molti giochi PS4, Xbox One e Nintendo Switch in questo ultimo scorcio del 2019, all'interno di una nuova mandata promozionale di fine dicembre 2019.



Cerchiamo di fare qui una selezione dei titoli più interessanti proposti con prezzi veramente bassi su Amazon in questi giorni, spaziando in diversi generi e piattaforme come Final Fantasy XV, Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5: ReMIX, Shadow of the Tomb Raider, Metro Exodus, Darksiders 3 e tanti altri.



Riportiamo dunque qua sotto alcuni dei titoli scontati più interessanti tra quelli proposti in questi giorni da Amazon: