Baldur's Gate 3, un teaser da Larian Studios: novità in arrivo il 27 febbraio

Baldur's Gate 3 è stato mostrato con un breve teaser da Larian Studios: gli sviluppatori hanno promesso novità in arrivo il 27 febbraio, scrivendo che "qualcosa bolle in pentola".



A giudicare dal video pubblicato su Twitter, che include brevi sequenze tratte da un dietro le quinte, è possibile che il mese prossimo venga pubblicato un nuovo videodiario di Baldur's Gate III con vari dettagli sullo sviluppo del gioco.



Oppure magari i ragazzi di Larian Studios stanno preparando qualcosa di più corposo, ad esempio un trailer del gameplay che possa fare luce sull'esperienza dopo la spettacolare cinematica di annuncio?



Come detto, scopriremo tutto il 27 febbraio.