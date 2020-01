Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, trailer di lancio per l'esclusiva Nintendo Switch

Il trailer di lancio di Tokyo Mirage Sessions #FE Encore accompagna il remake del gioco nato su Wii U nei negozi. Questa esclusiva per Nintendo Switch, infatti, è disponibile a partire dal 17 gennaio sia nei negozi fisici che tramite eShop.



Tokyo Mirage Sessions è un'esperiemento molto particolare da parte di Nintendo e Atlus. Si tratta, infatti, di un cross-over tra gli universi di Fire Emblem e quello delle serie Shin Megami Tensei. Come possiamo leggere nella recensione di Tokyo Mirage Sessions Encore, l'edizione per Switch porta con sé una serie di novità inedite come costumi aggiuntivi, una nuova canzone e una storia addizionale. Coloro che lo hanno già giocato su Wii U potranno approfittare dell'opzione Quick Sessions per ridurre la durata dei combattimenti.