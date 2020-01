Vodafone Happy Friday: sconto Privalia in regalo oggi 17 gennaio 2020

Come ogni venerdì che si rispetti, anche oggi 17 gennaio 2020 torna l'appuntamento con il Vodafone Happy Friday dell'operatore storico italiano Vodafone. Vediamo dunque tutti i dettagli che dovete conoscere, e il regalo di oggi.

Questo venerdì Vodafone Happy Friday offrirà in regalo ai clienti Vodafone Italia un buono sconto su Privalia, il negozio di abbigliamento online. Il buono sconto avrà un valore pari a 15 euro e potrà essere utilizzato su una spesa minima di 60 euro, su tutti i prodotti della piattaforma. Ancora, il bonus andrà utilizzato entro 20 giorni dalla data di attivazione, e le spese di spedizione sono escluse dalla promozione

Per ottenere il premio di Vodafone Happy Friday sarà sufficiente recarsi nell'apposita sezione dell'App MyVodafone, disponibile gratuitamente su smartphone android e dispositivi iOS, entro le 23:59 di oggi, venerdì 17 gennaio 2020. Il codice fornito andrà poi attivato sul vostro account Privalia.