Call of Duty: Mobile, terza stagione disponibile: ecco i dettagli

Call of Duty: Mobile è disponibile con la terza stagione, che include nuovi contenuti e aggiornamenti per lo sparatutto prodotto da Activision.



Scaricabile gratis sui dispositivi iOS e Android, Call of Duty: Mobile offre un'esperienza sorprendentemente vicina a quella fruibile su PC e console, grazie anche al supporto per i controller Bluetooth.



Ecco le novità della terza stagione:



Nuovo Battle Pass con nuove ricompense

Nuove mappe multigiocatore: Scrapyard al momento del lancio e altre successivamente

Nuove modalità di gioco a tempo limitato

Battle Royale - 20 v 20

Multigiocatore: Rapid Fire

Classifica della nuova stagione con nuove ricompense

Inclusi oggetti da Black Ops II

Cambiamenti alla mappa Battle Royale

Nuova classe di Battle Royale

Nuova abilità operatore - H.I.V.E.

Nuova Scorestreak - XS1 Goliath

Aggiunta del collegamento dell'account Call of Duty

Vari aggiornamenti dell'interfaccia utente, bilanciamento delle armi e ottimizzazioni del gioco