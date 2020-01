Whatsapp non funziona, non invia foto, video e audio, parte l'hashtag #WhatsAppDown

Whatsapp non funziona, foto, video e clip audio vengono inviate ma non vengono scaricate dal ricevente come dovrebbero. Su Twitter è stato lanciato l'hashtag #WhatsAppDown, subito diventato di tendenza, per segnalare il problema e per condividere la propria drammatica testimonianza. Sono molte le aree colpite dal disservizio, Italia compresa, che va avanti dalle 12:00 di oggi. Altri paesi colpiti sono il Golfo Persico, l'India, il Sud Est Asiatico e la Cina meridionale.



Ovviamente si tratta di un problema temporaneo che sarà risolto nel giro di poche ore, anche perché pare che impedire a ragazzini e ragazzine di inviare foto e video per troppe ore possa causare una crisi internazionale. Si scherza, ma non troppo. Tutto ciò che resta da fare è aspettare che i server tornino completamente funzionanti, così che si possa tornare a inondare la rete di contenuti multimediali assolutamente inutili.