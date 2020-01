Lenovo: un nuovo casco VR standalone per Steam VR, Windows Mixed Reality o Oculus?

Secondo un nuovo file compilato presso la FCC, Lenovo starebbe costruendo un nuovo casco VR standalone. In altre parole si tratta di un hardware che non avrebbe bisogno di appoggiarsi ad un PC o a un telefono per funzionare. La domanda, però, è: dopo la morte di Daydream VR, su quale piattaforma si appoggerà? Steam VR, Windows Mixed Reality o Oculus?



Il colosso cinese dell'elettronica Lenovo starebbe costruendo un nuovo casco per la realtà virtuale standalone chiamato "Lenovo VR3030S". Secondo il file compilato presso la FCC, infatti, i lavori sarebbero a buon punto. Lenovo non è nuova a simili hardware, solo che il Mirage Solo, il precedente casco standalone, si appoggiava a Daydream VR, la ormai defunta piattaforma di Google.



Quello che ci si chiede, quindi, è a che servizio si appoggerà Lenovo per il "Lenovo VR3030S". Una domanda non da poco, dato che in base alla piattaforma si possono comprendere i software e i servizi compatibili col visore VR. Al momento gli attori principali sono Steam VR di Valve, Windows Mixed Reality di Microsoft e Oculus di Facebook.



Lenovo non è nuova nel mondo della VR. Oltre ai visori commercializzati sotto il suo nome ha aiutato Oculus con il Rift S e ha un accordo con Sony per l'aggancio del visore alla testa.