Pokémon GO Community Day di Piplup: orari e dettagli dell'evento di oggi 19 gennaio 2020

Il gran giorno è finalmente arrivato: il Pokémon GO Community Day di gennaio 2020 si terrà proprio oggi, domenica 19 gennaio 2020. Vediamo dunque dettagli, orari, contenuti e bonus dell'evento di Niantic Labs.

Cominciamo dagli orari: il Pokémon GO Community Day si terrà oggi dalle ore 11:00 alle ore 14:00 (orario italiano locale). Per tutto questo periodo di tempo lo spawn di Piplup selvatici sarà aumentato, e con tanta fortuna potrete anche trovare per la prima volta in assoluto Piplup Shiny. Lo shiny rate della versione cromatica naturalmente verrà aumentato, come in ogni Community Day che si rispetti.

Passando ai bonus dell'evento di oggi, Niantic Labs garantirà una distanza da schiusa ridotta ad 1/4 per le uova di Pokémon GO, poi ancora Esche Pokémon dalla durata di tre ore invece dei soliti 30 minuti. Infine, ogni Piplup evoluto in Empoleon durante l'evento apprenderà la mossa esclusiva Idrocannone, non ottenibile in altri modi. Ecco qui di seguito una pratica immagine realizzata dai colleghi di Pokémon GO Raid Italia.