Call of Duty: Modern Warfare, trovato un particolare riferimento al gioco nel precedente Modern Warfare 2

In Call of Duty: Modern Warfare 2 è emerso lo strano caso di quella che potrebbe sembrare una citazione a Call of Duty: Modern Warfare, che detto così può sembrare anche normale se non fosse che quest'ultimo è di molto successivo al suddetto Modern Warfare 2, cosa che causa una sorta di paradosso temporale.



Nella fattispecie, come illustrato da un utente su Reddit, all'interno di una delle missioni della campagna di Call of Duty: Modern Warfare 2 si trova un giornale, quello visibile nell'immagine riportata qui sotto, con un articolo che parla di un attacco con esplosivo a Piccadilly Circus a Londra. Un episodio del tutto simile a quello narrato nel nuovo Call of Duty: Modern Warfare, uscito però una decina di anni dopo.



Questo fa dunque pensare che l'idea dell'attacco a Piccadilly fosse già venuta in mente agli sviluppatori all'epoca di Modern Warfare 2 e sia stata poi pienamente sviluppata solo diversi anni dopo. La questione è curiosa, anche se bisogna registrare alcuni elementi che differenziano l'attacco riportato nel giornale da quello utilizzato nella Campagna di Call of Duty: Modern Warfare, come la presenza di Vladimir Makarov e alcuni dettagli nella dinamica dell'attacco che sono diversi nel nuovo gioco, tuttavia la coincidenza è davvero interessante.