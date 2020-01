Xbox Game Pass: The Division 2 in arrivo tra i giochi gratis per gli abbonati?

C'è la possibilità che The Division 2 entri a far parte del catalogo dei giochi gratis per gli abbonati di Xbox Game Pass, stando a qualche potenziale indizio su Twitter.



L'account ufficiale di Xbox Game Pass su Twitter è solitamente molto attivo e anche decisamente spassoso da seguire, nella maggior parte dei casi, ma trattandosi comunque di un canale social ufficiale di Microsoft può essere preso in considerazione per avere anticipazioni e informazioni sull'andamento del servizio su abbonamento.



Qui la faccenda è ancora decisamente vaga, ma il riferimento a Tom Clancy's The Division 2 pare alquanto chiaro e il fatto che sia intervenuto l'account di Xbox Game Pass fa pensare a un possibile collegamento con il servizio. D'altra parte, il primo The Division è proprio fra i titoli che verranno rimossi presto dal catalogo, probabilmente a fine gennaio, dunque la sostituzione con The Division 2 tra i giochi gratuiti per gli abbonati avrebbe senso.



Lo scambio non è comunque proprio diretto: in pratica è la risposta a una risposta: prima l'account ufficiale di The Division che annuncia un concorso con la possibilità di vincere una Xbox One Custom, a cui ha risposto l'account Xbox aggiungendo "Siete pronti e carichi? Perché noi lo siamo", al che è arrivato l'account di Xbox Game Pass che, con il suo solito stile, ha aggiunto "*prendendo la pistola ad acqua* Siamo pronti".





Are you locked and loaded? Because we are. — Xbox (@Xbox) January 17, 2020