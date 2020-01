Wasteland Remastered ha una data di uscita, gratis su Xbox Game Pass

Wasteland Remastered ha una data di uscita: il gioco sarà disponibile dal 25 febbraio su PC e Xbox One, e potrà essere scaricato gratis dagli abbonati a Xbox Game Pass.



"Ce l'avete chiesto e ora possiamo rispondervi: Wasteland Remastered arriverà esattamente fra un mese, il 25 febbraio, per le piattaforme Windows (Windows Store, Steam, GOG) e Xbox One (con Xbox Game Pass)!", ha scritto InXile Entertainment su Twitter.



Wasteland Remastered è l'edizione rimasterizzata dell'originale Wasteland del 1988, ovverosia il punto di partenza ideale per fare la conoscenza con il franchise creato da Brian Fargo.



Wasteland 3 sarà invece disponibile a partire dal 19 maggio su PC, PS4 e Xbox One.