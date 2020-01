Dragon Ball Z, Funko di Vegeta e Majin Bu in edizione limitata: le immagini

La divisone europea della società Funko ha annunciato l'arrivo di nuovi Funko in edizione limitata dedicati al franchise Dragon Ball Z, celebre manga e anime di Akira Toriyama. Pronti per le novità del caso?

Protagonisti di questi Funko in edizione limitata/speciale sono Majin Bu, l'ultimo cattivone della serie Dragon Ball Z, e Vegeta, il principe dei Saiyan. Quest'ultimo sarà disponibile, casualmente, anche in un'ancora più rara edizione metallizzata. Queste statuine sono esclusive della catena Double Boxed Toys, ma chiaramente per chi non può recarsi in negozio sarà possibile ordinarle anche su internet.

Ecco qui di seguito l'immagine dei Funko in questione; vi ricordiamo intanto che il capitolo 56 del manga di Dragon Ball Super è disponibile per la lettura sul sito web Manga Plus, gratuitamente e (dettaglio più importante) legalmente.

Add to your Dragon Ball Z collection with these Limited Edition Pop! figures! Available at @BoxedToys - Will you find the metallic Vegeta chase? 👀



Majin Buu: https://t.co/7JkbnFQq43 Vegeta: https://t.co/ed5epO5qbZ pic.twitter.com/Qk6pdN5dZQ — Funko Europe (@FunkoEurope) January 22, 2020