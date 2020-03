Steam, per Gabe Newell la competizione tra i negozi è un bene, ma è "brutta nel breve"

Per Gabe Newell, il capo di Valve, la competizione tra Steam e Epic Games Store è un bene per tutti, ma è "brutta nel breve, con la gente che urla contro e che ti fa sembrare cattivo".

Con Half-Life: Alyx alle porte è giunto anche il momento per Gabe Newell di uscire dal suo antro e condividere con noi comuni mortali il suo pensiero. Ovvero il pensiero della persona che ha creato il più grande store su PC e uno degli studi di sviluppato più di successo e talentuosi dell'intero panorama del videogiochi.

Dopo averci informato che il modello Matrix è più vicino di quanto pensiamo, Newell ha parlato sul nuovo numero di Edge (qui i voti delle recensioni di HL: Alyx, Dreams e altri giochi) della competizione tra gli store online.

"La concorrenza tra i negozi di giochi è fantastica per tutti", ha detto Newell. "Mantiene onesti, e mantiene onesti tutti gli altri," ha detto senza peli sulla lingua.

"Ma è brutta a breve termine. In questo momento siamo tipo, 'Argh, stanno urlando contro di noi, ci stanno facendo sembrare cattivi' - ma a lungo termine, tutti beneficeranno della disciplina e della ponderazione che bisogna avere sui propri affari quando ci sono delle persone che ti sfidano."

Newell ha poi aggiunto un altra affermazione piuttosto interessante: non è spaventato dalla concorrenza, ma dalle persone che vogliono cercare di precluderla. "Se ci chiedi cosa sia più spaventoso, per noi sono le persone che si innamorano del modello Apple, ovvero quel modo di controllare tutto attraverso burocrati senza volto che riescono a impedire al tuo prodotto di entrare nel mercato se non lo vogliono, o progettare un negozio in un modo da minimizzare il valore aggiunto che ha un software in favore dell'esperienza e cose del genere," ha affermato.

Cosa ne pensate?