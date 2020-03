Disaster Report 4: Summer Memories, il provato

Abbiamo provato Disaster Report 4: Summer Memories , sia su PlayStation 4 che su Nintendo Switch, e siamo qui per le nostre prime considerazioni. Del resto anche voi potrete farvi rapidamente un'idea sulla nuova produzione targata Granzella: una demo è ora disponibile su entrambe le due console citate, e la versione definitiva del gioco arriverà il prossimo 7 aprile 2020 anche su PC. Inizialmente doveva essere un'esclusiva PlayStation 4, ma poi le cose sono andate come sono andate. E dunque, proprio in questo periodo in cui siamo costretti in casa da un'epidemia, perché non parlare di un videogioco basato su un cataclisma, sia a livello narrativo che di gameplay?

Trama

La trama di Disaster Report 4: Summer Memories, al pari di quella dei suoi predecessori pubblicati su PlayStation 3 nella scorsa decade, verte su un evento catastrofico: un terremoto spaventosamente distruttivo che ha investito una non meglio precisata grande città del Giappone. Il protagonista (o la protagonista, a seconda della scelta iniziale del giocatore) si ritrova in questo contesto, senza alcun punto fermo, e dovrà prendere decisioni più o meno rapidamente, interagire con gli altri personaggi presenti e trovare una via di fuga all'interno della città distrutta, puntando chiaramente alla salvezza.

Sappiamo che Disaster Report 4: Summer Memories, nella sua versione definitiva, presenterà circa 60 personaggi differenti. Nel corso della breve demo che abbiamo avuto modo di provare, ne avremo incontrati sì e no una decina, ma tutti sufficientemente differenti e caratterizzati. Le interazioni possono essere saltuarie e richiedere pochi secondi di dialogo, in altri casi invece il personaggio in questione assegna una vera e propria missione secondaria da portare a termine. A volte, ci è parso di capire, senza completarla non è possibile proseguire affatto nell'avventura principale; in un certo modo, la fruizione più corretta del titolo richiede dunque di parlare con tutto e tutti (anche gli oggetti offrono spunti per i soliloqui del protagonista).

Non sappiamo quante ore di gioco porterà via Disaster Report 4: Summer Memories per arrivare ai titoli di coda, ma di certo un minimo di rigiocabilità sarà garantita dalle molte linee di dialogo presenti, e alle varie opzioni disponibili per portare a compimento una certa azione. Per esempio, noi abbiamo concluso la demo offrendoci come "cavie" per passare al di sotto di un edificio collassato, così che le gentili figure femminili presenti non rischiassero in prima persona la pelle.