Coronavirus: Google ha pubblicato il sito dedicato al coronavirus: mappe, consigli, dati e video

Google ha pubblicato il sito dedicato al Coronavirus con mappe, consigli, dati e video per rimanere informati sull'evoluzione della pandemia in Italia e nel mondo.

All'interno del sito si potranno trovare informazioni da fonti attendibili (così da evitare il contagio da fake news) una mappa che mostra i casi confermati per nazione (quindi non stupitevi di alcuni dati molto bassi di alcune "democrazie" notoriamente poco inclini a diffondere le proprie informazioni), link ai siti delle istituzioni statunitensi (la versione dedicata all'Italia è in preparazione), consigli di prevenzione anche in forma di video, e anche una serie di filmati pensati per riadattare la propria vita dovendo stare chiusi in casa. Magari facendo un po' di attività fisica come yoga o esercizi fisici.

Uno strumento che diventerà via via più importante, soprattutto alla luce della nuova stretta voluta dal Governo Conte in queste ore.

Come dicevamo al momento è online il sito americano, ma già scrivendo "coronavirus" sul Google italiano possiamo notare il nuovo layout della pagina, con molte delle cose che presto arriveranno nel sito dedicato.