PS Plus: i giochi PS4 gratis di aprile quando saranno annunciati?

I giochi PS4 gratis del PS Plus di aprile 2020 quando saranno annunciati? Andiamo a fare i calcoli per capire quando Sony svelerà i nuovi Instant Game Collection.

Aprile sarà un mese strano, tradizionalmente ricco di scherzi. Quest'anno, sembra, non sarà da meno, tanto che rischiamo che l'annuncio ufficiale dei giochi gratis PS Plus di aprile 2020 si perda in mezzo a pesci d'aprile più o meno riusciti. Stando ai nostri calcoli, infatti, Sony dovrebbe annunciare i nuovi giochi della Instant Game Collection il primo del mese.

Tutto parte da una certezza: i nuovi giochi gratis PlayStation 4 in arrivo con l'abbonamento PlayStation Plus arrivano il primo martedì del mese: ovvero il 7 aprile 2020. Con questa certeza possiamo dire con abbastanza sicurezza che i giochi saranno annunciati il 1 aprile 2020 alle 17:30.

Una situazione simile a quella che si è avuta lo scorso gennaio: nemmeno il primo dell'anno ha fermato l'annuncio di Sony, arrivato puntualmente alle 17:30 del 1 gennaio attraverso il classico post sul PS Blog. Giochi che poi sono arrivati altrettanto puntualmente il 7 dello stesso mese.

Il PS Plus di marzo Sony ha messo a disposizione degli utenti PS Plus Shadow of the Colossus e Sonic Forces. Cosa sperate arriverà questo mese?