WhatsApp, un limite alla durata dei video causa Coronavirus? Ecco come stanno le cose

WhatsApp ha imposto un limite alla durata dei video per via dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus, ma attenzione: la cosa per il momento non ci tocca e in ogni caso riguarda una feature marginale dell'applicazione.

La limitazione applicata da WhatsApp vale infatti per il momento solo in India, dove le restrizioni dovute all'epidemia da Coronavirus cominciano a farsi sentire (con tanto di esodi di massa, come se ne sono visti anche in Italia).

L'iniziativa, che non sappiamo se e quando verrà estesa anche all'Italia, è peraltro legata a una feature marginale, ovverosia i video che vengono pubblicati nella pagina dello stato dell'utente.

Si tratta tuttavia di una funzionalità che in India viene molto utilizzata, in luogo delle stories disponibili su Facebook e Instagram, e che è stato necessario limitare per evitare un sovraccarico dei server in questo periodo così concitato.