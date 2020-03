NBA 2K20, l'NBA porta su ESPN le partite virtuali giocate tra le sue stelle

L'NBA vuole portare su ESPN, a partire da questo venerdì, le partite di NBA 2K20 giocate uno contro uno da alcune tra le stelle più celebri del basket USA.

Similmente a quanto fatto dalla MotoGP questo weekend, anche l'NBA vuole sfruttare il gioco ufficiale per intrattenere i fan e soprattutto mantenere vivo un marchio che fa della visibilità uno dei suoi elementi più preziosi.

Diverse fonti molto vicine alla lega sostengono che l'NBA, già a partire da questo venerdì, si sarebbe accordata col principale network sportivo americano, la ESPN, per trasmettere in diretta un torneo composto solo da stelle NBA giocato su NBA 2K20. Al torneo dovrebbero partecipare anche "alcuni grandi nomi" come per esempio DeMarcus Cuosins, il talentuoso quanto discontinuo talento che lo scorso anno ha militato tra le fila dei Golden State Warriors.

Cousins dovrebbe essere uno dei 16 giocatori a prendere parte ad un torneo che durerà ben 10 giorni. Un bel modo, quindi, per tornare a far parlare di basket dopo due settimane di stop: l'NBA è stata fermata il 12 marzo dopo che Rudy Gobert, centro francese degli Utah Jazz, è stato trovato positivo al coronavirus.

Per il momento alcune ottimistiche previsioni sostengono che le partite dal vivo potranno riprendere il primo giugno, ma la situazione sarà tutta da verificare, dato che gli USA non hanno ancora toccato il picco della pandemia.