Sonic, il cosplay di Jessica Nigri è decisamente rovente

Il cosplay di Jessica Nigri ispirato a Sonic - Il film è decisamente la cosa più rovente che il porcospino blu abbia mai fatto nella sua vita ed è proprio degno della mascotte di SEGA.

La modella, conosciuta anche come la "regina dei cosplay", questa volta non si è risparmiata. O meglio, come sempre ha risparmiato sul tessuto che ha utilizzato per creare il suo costume, ma è stata (anche in questo caso come sempre) generosa nel mostrare parti del suo corpo.

Nonostante questo, il costume non era privo di dettagli in grado di richiamare il protagonista di Sonic - Il film. Il colore del tessuto, sicuramente, ma anche le orecchie con gli anelli e i capelli ad aculeo. Sempre sopra...l'aculeo c'è spazio anche per la coda di Sonic. Ai piedi, invece, dei maxi stivali col tacco che ricordano sì le scarpe della mascotte di SEGA, mai questo nome fu più azzeccato, ma che sembrano decisamente poco adatti per correre...

Un cosplay, quindi, piuttosto riuscito, anche se la Nigri esce abbastanza dal personaggio mostrandosi in bichini. Siamo sicuri che i suoi 4 milioni di fan avranno comunque apprezzato.

Sapevate che Sonic - Il film è la pellicola ispirata ad un videogioco che ha avuto il più grande successo al botteghino di sempre? E che sta per arrivare sui servizi di distribuzione digitali prima del previsto?