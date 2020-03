Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Lite 5G annunciati, caratteristiche e prezzi in Italia

Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Lite 5G sono stati annunciati oggi da Xiaomi, i nuovi dispositivi della sua popolare gamma di smartphone della famiglia Mi in arrivo anche in Italia con caratteristiche tecniche ufficiali e prezzi.

Per la prima volta in assoluto, ogni dispositivo della nuova gamma flagship di Xiaomi è dotato di 5G, per abilitare la prossima generazione alla connettività mobile.

Mi 10 Pro e Mi 10 saranno disponibili in Italia a partire dal 7 aprile 2020, in particolare il Pro nelle colorazioni Alpine White e Solstice Grey, nella versione 8GB+256GB al prezzo di 999,99€, mentre Mi 10 nelle versioni 8GB+128GB e 8GB+256GB, nei colori Twilight Grey e Coral Green, rispettivamente al prezzo di 799,99€ e 899,99€.

Mi 10 Pro è dotato di quad camera con sensore ultra-clear da 108MP, dotato anche di lente ultra-grandangolare da 20MP. Il dispositivo include due teleobiettivi dedicati che coprono un'ampia gamma di lunghezze focali in grado di scattare splendidi ritratti con lo zoom 2x, o soggetti lontani con lo zoom 50x stabilizzato OIS ultra long-range.

Il Mi 10 Pro ha ottenuto ottime valutazioni sia in ambito fotografico che video, con un punteggio video DxOMark di 104 che lo posiziona in cima alla classifica. Il dispositivo è in grado di registrare video UHD in 8K 30fps.

Particolare anche il DotDisplay AMOLED curvo edge-to-edge da 6,67 pollici con tecnologia TrueColor, che offre una riproduzione dei colori accurata e fedele e una migliore efficienza energetica, mentre un display SmoothSync a 90Hz fornisce una risposta veloce dello schermo per un'esperienza d'uso fluida, sua per quanto riguarda Mi 10 Pro che Mi 10.

Le prestazioni e la velocità si basano sul SoC Qualcomm Snapdragon 865, con LPDDR5 e UFS 3.0. Il chipset a 7nm offre una velocità di clock massima di 2,84 GHz con il nuovo Kryo 585 basato sull'architettura ARM Cortex-A77, oltre a miglioramenti nell'efficienza energetica. Il potente chipset è accompagnato da combinazioni di RAM e storage ad altissima velocità - LPDDR5 e UFS3.0, che offrono dati eccezionali in lettura e scrittura e potenti capacità di calcolo.

I dispositivi sono inoltre caratterizzati da LiquidCool 2.0, un sistema di raffreddamento avanzato costituito da una grande camera di vapore, oltre che da una lastra in grafite e grafene a sei strati che dissipa il calore generato durante l'uso prolungato per garantire le massime prestazioni.

Mi 10 Pro e Mi 10 non solo offrono una connessione di rete 5G, ma supportano anche il 5G MultiLink per la connessione simultanea a tre reti (2.4G/5G Wi-Fi e dati mobili), per un rapido switch della connessione.

Mi 10 Pro ha una batteria ad alta capacità da 4.500 mAh che consente una tripla esperienza di ricarica rapida con 50W di ricarica cablata, 30W di ricarica wireless e ricarica wireless inversa. Mi 10 ha invece una batteria da 4.780 mAh e consente una ricarica cablata e wireless da 30W e una ricarica wireless inversa.