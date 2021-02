Epic Games Store: ancora più esclusive nel 2021/2022

Epic Games Store avrà ancora più esclusive nel 2021 e nel 2022, stando a quanto dichiarato da un rappresentante di Epic Games a PC Gamer. Il numero di nuovi titoli esclusivi dovrebbe essere superiore al totale di quelli pubblicati finora, segno che la compagnia non intende cambiare approccio al mercato digitale PC.

PC Gamer ha stimato che dal lancio, l'Epic Games Store ha avuto circa cento esclusive (temporali o assolute che siano). Attualmente ci sono ventuno titoli annunciati come esclusivi ma non ancora lanciati, quindi ne mancano ancora moltissimi, dato che la cifra finale dovrebbe quantomeno eguagliare quella riportata.

Tra le esclusive già conosciute spiccano Oddworld Soulstorm, Saturnalia e The Wolf Among Us 2. Tra gli altri giochi dovrebbero esserci il nuovo di Playdead, un inedito di Remedy e un inedito di genDesign.

Molti giocatori PC non amano questa politica di Epic Games Store. Più che altro non amano di non poter acquistare certi giochi su Steam, visto che non avrebbero problemi se gli stessi fossero esclusive del negozio di Valve, ma non sottilizziamo. Comunque sia staremo a vedere con quali publisher Sweeney e i suoi hanno stretto accordi.