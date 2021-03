PlayStation Store: lo spegnimento di PS3, PSP e PS Vita e la preservazione dei giochi

Ha generato una certa angoscia la voce di corridoio che vuole Sony intenzionata a "spegnere" la sezione "legacy" del PlayStation Store, ovvero quella dedicata alle piattaforme più vecchie come PS3, PSP e PS Vita. Ribadiamo che al momento si tratta solo di un rumor senza alcuna conferma ufficiale, ma la questione è verosimile e soprattutto introduce dei quesiti molto interessanti per quanto riguarda il futuro dei videogiochi, proprio mentre sta avvenendo progressivamente lo spostamento verso il digitale e i servizi. Il report che parla di PlayStation Store di PS3, PS Vita e PSP in chiusura entro la fine del 2021 proviene da una "fonte verificata" e viene riportato da The Gamer, sostenendo che Sony ha intenzione di chiudere il suo digital delivery dedicato alle console più vecchie tra luglio e agosto 2021, di fatto rendendo tutti i giochi in digitale per queste console non più acquistabili o raggiungibili attraverso lo Store ufficiale.

La questione ha generato addirittura una corsa all'acquisto di titoli da parte di giocatori preoccupati di non poterli poi ottenere una volta che le sezioni legacy dello Store verranno disattivate, come dimostrato dalle difficoltà ad accedere ad alcune sezioni dello Store riportate su alcuni forum di discussione, come ResetEra e Reddit, ma chiaramente la questione è ancora prematura. Quello che però appare molto reale è il problema in prospettiva: con la transizione verso il digitale e addirittura la smaterializzazione di hardware e software attraverso lo streaming, è chiaro come il possesso dei prodotti cambi e diventi un semplice usufrutto. Lo spegnimento dei server è una realtà con cui dovremo fare i conti su distanze di tempo piuttosto lunghe e i server di PS3, PSP e PS Vita potrebbero effettivamente essere arrivati a fine corsa ed essere messi offline, con il problema reale di non poter raggiungere i giochi in digitale. L'idea più rassicurante è che chi ha acquistato i titoli in passato abbia comunque sempre la possibilità di poter effettuare nuovamente il download, ricercandoli dalla propria libreria, ma la notizia ha insinuato anche il sospetto che questo non sia sempre vero e che sulla lunga distanza anche questo diritto potrebbe essere negato, con la disattivazione totale di intere porzioni di uno store digitale.





È un po' l'idea che hanno sempre sostenuto i detrattori del digitale, o comunque chi preferisce acquistare i giochi su supporto fisico, tuttavia nemmeno quest'ultima soluzione potrebbe essere assolutamente al riparo di problemi. Come messo in evidenza nella lunga discussione emersa su ResetEra su questa voce di corridoio, ci sono ulteriori questioni da tenere in considerazione per le console più recenti, basate su sistemi di licenza digitali e account vari. Per esempio, come riportato dall'account Twitter "Does it Play" ripreso anche da John Linneman di Digital Foundry (sempre particolarmente attento a queste questioni sul recupero di giochi del passato, che aveva in precedenza anche criticato la scelta di Microsoft di rendere obbligatoria l'attivazione online dell'account su una nuova Xbox Series X|S), quando la batteria cmos interna a PS4 di scarica diventa comunque necessario un collegamento a un server per poter verificare la licenza, senza il quale non funzionano nemmeno i giochi su disco. La questione non è propriamente problematica, visto che probabilmente i server Sony per questo tipo di procedura rimarranno online per molto tempo, ma è da notare come anche una collezione di giochi su disco non sia completamente sicura e al riparo da qualsiasi cambiamento radicale nel futuro. Di fatto, se questa attivazione attraverso server non va a buon fine, non funzionano nemmeno i dischi.