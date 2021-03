Qualcomm progetta una console portatile Android sullo stile di Nintendo Switch?

Qualcomm potrebbe avere in progetto una console portatile a base di Android, ideata come una sorta di risposta diretta a Nintendo Switch come stile generale, in base a quanto riferito da Android Police.

Questa misteriosa console si baserebbe sul processore Snapdragon della compagnia e avrebbe un design del tutto simile a Nintendo Switch: il sito in questione sostiene di aver visto una forma non definitiva del dispositivo in questione e avrebbe molte caratteristiche in comune con la console Nintendo, compresi dei controller laterali staccabili del tutto simili ai Joy-Con della casa di Kyoto.

Il corpo centrale sembra sia una sorta di smartphone piuttosto voluminoso, anche per garantire una maggiore areazione per il sistema di raffreddamento, mentre tra le altre caratteristiche interne è presente una batteria capiente da 6000mAh con tecnologia Quick Charge per una ricarica piuttosto veloce.

Non ci sono informazioni precise sulle dimensioni ma il display dovrebbe essere intorno ai 6,65 pollici, ovvero del tutto simile a quello attuale di Nintendo Switch. Come quest'ultimo, anche la console Qualcomm avrebbe la possibilità di collegarsi alla TV attraverso HDMI, con ricarica USB-C e uno slot SD Card per incrementare lo spazio di archiviazione interno.

Il sistema operativo sarebbe Android 12 in una versione customizzata appositamente per funzionare su console e supporto per la suite Google di giochi e servizi da gaming. L'uscita è prevista, secondo la fonte, per il primo trimestre del 2022, con un prezzo che dovrebbe aggirarsi sui 300 dollari. A quanto pare, Qualcomm sarebbe in discussione con Epic Games per poter portare un'app relativa allo Store della compagnia sulla console, probabilmente con Fortnite a guidare tutta l'operazione.

Non sarebbe peraltro l'unico concorrente di Nintendo Switch emerso in quest'ultimo periodo, visto che solo qualche giorno fa si parlava della possibilità che Tencent stia lavorando a una nuova console basata su PC.