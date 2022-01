PlayStation Tournaments arriverà su PS5 nel 2022: l'annuncio di Jim Ryan

Durante la presentazione di Sony del CES 2022, il CEO di PlayStation Jim Ryan ha svelato che PlayStation Tournaments arriverà su PS5 nel 2022. Si tratta di una nuova versione della competizione già disponibile su PS4.

Originariamente annunciato nel 2016 per PS4, PlayStation Tournaments è un insieme di eventi realizzati in collaborazione con ESL - organizzatore eSport - che permettono ai giocatori di giocare in formato competitivo certi giochi, con la possibilità di vincere premi PlayStation. Le feature sono state espanse nel tempo: è stato aumentato il supporto ai giochi e ai formati per le competizioni.

Jim Ryan al CES 2022 che presenta PlayStation Tournaments per PS5

Jim Ryan non ha fornito dettagli sul nuovo PlayStation Tournaments per PS5, ma è credibile che si tratterà di una evoluzione di quello per PS4. A luglio, inoltre, Sony aveva registrato un brevetto per una funzione di integrazione di tornei online per PS5, che permetterebbe al PlayStation Network di generare gironi, piuttosto che richiedere funzioni per tornei competitivi ai giochi stessi. Questo potrebbe permettere a più giochi di far parte dei PlayStation Tournaments.

Considerando che PlayStation Tournaments arriverà su PS5 nel 2022, supponiamo che nel corso dei prossimi mesi avremo modo di scoprire più informazioni.

