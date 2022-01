Sony presenta auto elettrica SUV Vision-S 02 e iniziativa Sony Mobility al CES 2022

Sony sembra voler puntare sulle auto elettriche, con la presentazione della nuova concept car Vision-S versione SUV e l'annuncio dell'iniziativa Sony Mobility, con la quale ha intenzione di "esplorare l'ingresso nel mercato dei veicoli elettrici".

Cosa significa questo? Non è facile da capire ancora: Sony aveva già presentato una concept car elettrica con la prima Vision-S al CES 2020, la quale sembrava dover essere una sorta di banco prova per la sperimentazione di tecnologie legate alla guida e ai sistemi di infotainment per auto elettriche, ma la presentazione di una seconda auto potrebbe dimostrare un impegno più concreto in questo ambito.

L'annuncio poi di Sony Mobility è quello che fa nascere i maggiori sospetti sulla volontà della compagnia di entrare effettivamente nel mercato delle auto elettriche, cosa che potrebbe avvenire in collaborazione con Magna, il gruppo che ha lavorato con Sony per la creazione delle concept car.

Nel frattempo, la nuova Vision-S è un SUV a 7 posti dotata di due motori elettrici da 200W ognuno, con interni dotati di tecnologie all'avanguardia e un ampio pannello che mostra numerose informazioni sullo stato della vettura e comandi relativi ai vari settori dell'infotainment. Sull'auto sono inoltre presenti 40 sensori tra telecamere, radar, LiDAR e ultrasuoni, tanto per dare un'idea del livello di tecnologia presente.