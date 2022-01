CES 2022: annunciato il nuovo Dell XPS 13 Plus, più potente, riciclabile e tutto ridisegnato

Uno dei pezzi forti di Dell per il CES 2022 è senza dubbio il nuovo Dell XPS 13 Plus, modello interamente riprogettato e tutto riciclabile del celebre ultraportatile della compagnia che in questa nuova incarnazione passa a una CPU Intel di dodicesima generazione da 28 W, contro quella di undicesima generazione da 15 W del precedente, garantendo un flusso d'aria migliorato del 55% senza incrementi nella rumorosità o nelle temperature.

Realizzato in materiali riciclabili al 100%, il nuovo Dell XPS 13 monta i nuovi processori Intel Alder Lake-H, qui il nostro speciale dedicato alle nuove CPU per laptop Intel, godendo dei vantaggi di un'architettura ibrida caratterizzata dall'uso combinato di P-core ad alte prestazioni e E-core ad alta efficienza. Non si tratta dei modelli più spinti della serie, ma parliamo comunque di processori molto più potenti, anche dal punto di vista della grafica integrata, e questa volta nella versione da 28 W, contro quelli da 15 W del Dell XPS 13.

La nuova tastiera del Dell XPS 13 Plus gioca un ruolo fondamentale nell'estetica riprogettata dell'ultraportatile, promettendo al contempo maggiore comodità

Oltre a farsi più potente, questo nuovo modello tutto in alluminio CNC, realizzato con energia idroelettrica per ridurre le emissioni di carbonio, compie un passo deciso in avanti in termini di design, minimalistico e decisamente più elegante. Ed è merito anche della nuova tastiera Edge-to-Edge che si estende per l'intera lunghezza del portatile e leva di mezzo gli spazi tra i tasti, ora quadrati e decisamente più grandi. Il tutto mantenendo una corsa di un millimetro e promettendo maggiore comodità. Inoltre sono stati rimossi i tasti superiori e il tasto ESC, sostituiti da una touch bar che permette di alternare i tasti funzione ai controlli multimediali. Infine il touchpad invisibile che occupa tutta la zona al di sotto della tastiera è ora in vetro e gode anche di motori Piezo che restituiscono feedback tattili. Tutto impacchettato in un laptop dal peso di appena 1.24 Kg e dallo spessore di 15 millimetri.

Per quanto riguarda il resto della dotazione hardware, spariscono lo slot SD e il jack audio, ma ci sono due porte Thunderbolt, quattro altoparlanti, due array di microfoni, cornici sottili e novità per i pannelli con formato 16:10, tutti con tecnologia Dolby Vision, che risultano disponibili nelle opzioni con risoluzione 1920x1200, in questo caso anche in versione non touchscreen che altrimenti è di serie, e 3840x2400. Ma c'è anche una variante OLED touchscreen con risoluzione 3456x2160 che garantisce ovviamente il massimo in termini di copertura dello spazio di colore DCI-P3 e contrasto. Certo, parliamo di una variante ben più costosa di quella base che arriverà in primavera a 1.199,99 dollari, accontentandosi tra l'altro di una SSD PCIe 3.0 da 256 GB al contrario di quelle PCIe 3.0 dei modelli più costosi, ma parliamo anche di un concentrato di tecnologia.

