CES 2022: i nuovi laptop Alienware tra hardware di nuova generazione e un 14 pollici ultrasottile

D'altronde l'uso di processori di nuova generazione porta con sé tutte le nuove tecnologie che sia nel caso dei processori mobile Intel che in quello dei nuovi processori per laptop AMD includono supporto per il WiFi 6E, porte USB da 40 Gbps e un rapporto tra prestazioni e consumi decisamente migliorato. Inoltre la dotazione di entrambi i modelli include il nuovo software Smart Fan Control di Alienware, Dolby Vision, Dolby Atmos e illuminazione RGB, anche per seingolo tasto, che risulta particolarmente efficace nel caso dell'anello LED posteriore che circonda la grata di ventilazione principale.

Tra le poche specifiche note troviamo infatti fino alla Nvidia GeForce RTX 3060 e fino alla nuovissima Radeon RX 6850M XT, qui il nostro speciale sulle novità AMD del CES 2022 , che promette gaming senza compromessi a oltre 100 fps, almeno in 1080p. Inoltre sappiamo che il modello di punta della serie è pensato per montare fino a 4 TB di storage , supportando presumibilmente 2 unità PCIe 4.0 in modalità Raid 0 gli Alienware X15 e X17, e fino a 64 GB di memoria, ovviamente DDR5.

Mentre gli Alienware X guardano alle dimensioni, a discapito del prezzo, e prevedono solo opzioni con CPU Intel e GPU Nvidia, gli Alienware M si permettono forme più abbondanti ma includono più opzioni per l'hardware e sfoggiano prezzi di partenza più contenuti. Le specifiche dettagliate della serie non sono ancora note, ma sappiamo che il modello Alienware M15 R5 , in arrivo con tutta la famiglia in primavera con un prezzo di partenza di 1499 dollari, può montare sia CPU Intel che CPU AMD e dovrebbe includere sia opzioni Nvidia che AMD per quanto riguarda la GPU.

Alienware X

Il piccolo Alienware X14, un concentrato di tecnologia

L'aggiornamento della serie Alienware X, come anticipato, prevede esclusivamente CPU Intel e GPU Nvidia, con il limite alla Nvidia GeForce RTX 3060 per il piccolo Alienware x14. Gli Alienware x15 R2 e Alienware x17 R2 possono infatti montare tutta la gamma delle Nvidia GeForce RTX 3000 Laptop, inclusi i nuovi potenti modelli di cui abbiamo parlato in questo speciale. Identiche a prescindere dal modello, invece, le opzioni per la CPU che in tutti i casi prevedono la doppia opzione Intel Core i7-12700H o Intel Core i9-12900H.

Per quanto riguarda la memoria parliamo ovviamente di DDR5, ma nel caso dell'Alienware x14 ci sono due varianti. Per l'opzione da 16 GB in abbinamento alle GPU Nvidia GeForce RTX 3050 e 3050 Ti sono previsti moduli DDR5 da 4800 MHz, mentre scegliendo la GPU, sempre in combinazione con 16 GB di memoria Nvidia GeForce RTX 3060 si passa a moduli DDR5 da 5200 MHz. Le configurazioni con 32 GB di memoria sono invece tutte con memoria DDR5 da 5200 MHz, velocità standard per quella montata dagli Alienware x15 R2 e Alienware x17 R2. E non cambiano nemmeno le varianti per la SSD principale, con opzioni che vanno da 256 GB a 2 TB garantendo spazio di archiviazione in quantità. Ma i due laptop di dimensioni più grandi possono montare anche una seconda unità speculare in modo da poter fruire della modalità Raid 0.

Del tutto differente, infine, la configurazione per lo schermo che nel caso dell'Alienware x14 può essere solo IPS con risoluzione 1920x1080 e 144 Hz di refresh. Tra l'altro si parla di 7 millisecondi di latenza, seppur combinati con Nvidia G-Sync, per un'opzione chiaramente più economica di quelle dei modelli superiori che possono arrivare a 360 Hz con 1 millisecondo di tempo di risposta in risoluzione 1920x1080 e contano un opzione 2560x1440 con refresh 240 Hz e 2 millisecondi di tempo di risposta. Ma il lavoro di rimpiccolimento costa, come risulta evidente da un prezzo di partenza di 1,799 per l'Alienware x14 che non risulta poi molto più conveniente dei 2199 dollari dell'Alienware 15x R2 e dei 2299 dollari dell'Alienware x15.

Scheda tecnica Alienware x14