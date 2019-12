ArenaNet: dopo Guild Wars 2, un nuovo titolo action fantasy per console in sviluppo

Il team americano ArenaNet, team balzato alle luci della ribalta con Guild Wars, all'interno di NCsoft, finora noto esclusivamente per la serie di MMO in questione che è poi proseguita con Guild Wars 2, sembra essere al lavoro su un nuovo gioco action fantasy in terza persona per console.



Dopo un totale di circa 20 anni di attività tutta concentrata sulla medesima serie, dopo il primo capitolo e Guild Wars 2, è arrivato il tempo per qualcosa di nuovo a quanto pare: ArenaNet ha pubblicato un annuncio di lavoro per un art director, che verrà impiegato nei lavori su un "gioco in terza persona action fantasy per console non ancora annunciato".



La descrizione, in effetti, potrebbe riguardare comunque Guild Wars: sebbene quest'ultimo rientri nella categoria dell'RPG più allargata, può comunque essere descritto come un action fantasy in terza persona, ma in questo caso è strano che non vengano menzionate caratteristiche come MMO e online nella descrizione di questo misterioso titolo non ancora annunciato.



Potrebbe dunque trattarsi di Guild Wars 3 o di una conversione o spin-off della serie su console, visto che si parla specificamente di queste piattaforme e non di PC, ma potrebbe anche essere qualcosa di completamente nuovo. L'altra caratteristica che emerge è l'utilizzo dell'Unreal Engine 4, ma anche questo ci dice poco sul gioco stesso, dunque non resta che attendere eventuali annunci da parte di ArenaNet.