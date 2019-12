Marvel's Avengers, altri due eroi potrebbero essere stati svelati

Altri due supereroi potrebbero essere stati svelati per Marvel's Avengers in maniera non intenzionale e per vie traverse, visto che emergono da alcuni set LEGO recentemente annunciati e che comprendono Black Panther e Hawkeye, ma la questione è ancora decisamente vaga.



Marvel's Avengers, la cui uscita è prevista per maggio 2020 e che dunque ha ancora vari mesi per poter essere presentato nella sua forma più completa, comprende già diversi personaggi: al momento sono stati confermati Captain America, Iron Man, Thor, Black Widow, Ms. Marvel e Hulk.



Questi rappresentano il roster di base iniziale di Marvel's Avengers, a cui si aggiungeranno anche altri supereroi, ma solo in seguito come contenuti aggiuntivi post-lancio. Secondo alcuni, il fatto che Black Panther e Hawkeye siano comparsi in alcuni set LEGO in arrivo nel 2020 potrebbe essere un indizio sul loro arrivo in Marvel's Avengers.



Secondo GameRant, ad esempio, il fatto che questi set siano previsti per il 2020 e probabilmente vicino all'uscita del nuovo gioco Crystal Dynamics e Square Enix potrebbe rappresentare un collegamento, anche perché non sembrano arrivare in concomitanza con le varie serie TV previste per Disney+, che sono successive.



Vederci un collegamento con Marvel's Avengers è insomma un po' una forzatura, ma è comunque probabile che i due possano essere inclusi nel cast di eroi del videogioco attraverso i contenuti aggiuntivi in DLC post-lancio.