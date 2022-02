The Sandbox: al via l’Alpha Season 2 con Snoop Dogg e un sistema Play2Earn migliorato

The Sandbox, uno dei principali metaversi sul mercato, darà il via all'Alpha Season 2 alle 16:00 italiane di giovedì 3 marzo e per l'occasione sono stati svelate le numerose novità in arrivo, tra cui nuove esperienze, di cui una con Snoop Dogg, e un sistema Play2Earn migliorato. Inoltre, per la prima volta The Sandbox sarà accessibile oltre che da Pc anche da Mac.

Durante questo evento gli utenti avranno la possibilità di esplorare oltre 35 esperienze, incluse 18 aggiornate rispetto alla stagione 1 con nuove missioni. A questo si aggiungono poi altre 5 nuove esperienze originali, 4 create dagli utenti e supportate dal Game Maker Fund, 3 nuove esperienze basate su IP, oltre a un nuovo Hub. Inoltre tutte le esperienze saranno aperte a tutti, anche senza disporre di un Alpha Season 2 Pass.

Leggiamo insieme tutti i contenuti dell'Alpha Season 2 di The Sandbox riportati nel comunicato ufficiale:

3 nuove esperienze basate su IP:

Snoop Dogg's Foreplay : Un'anteprima dello Snoopverse creato dalla leggenda del rap. Snoop sta mostrando la sua collezione NFT e tu sei invitato! Insomma... quasi! Trasformati da mr. nobody a VIP aiutando gli ospiti e facendo amicizia con i Doberguard.

: Un'anteprima dello Snoopverse creato dalla leggenda del rap. Snoop sta mostrando la sua collezione NFT e tu sei invitato! Insomma... quasi! Trasformati da mr. nobody a VIP aiutando gli ospiti e facendo amicizia con i Doberguard. Hong Kong's Star Ferry Pier : Goditi questo viaggio nel tempo visitando il famoso molo di Hong Kong grazie a questa esperienza creata a partire dagli archivi storici del South China Morning Post.

: Goditi questo viaggio nel tempo visitando il famoso molo di Hong Kong grazie a questa esperienza creata a partire dagli archivi storici del South China Morning Post. Missing Parts by Celsius Online: Una tazza di tè in veranda, un giro romantico su un'adorabile Duck Boat, una passeggiata nel giardino fiorito ed un desiderio da esprimere di fronte alla fontana! La fuga romantica dei tuoi sogni inizia qui a Etheria in questa esperienza multiplayer!

4 esperienze finanziate col Game Maker Fund:

Dracula's Castle : Ti aspetta un'oscura avventura per salvare un mondo maledetto... Hai il coraggio di affrontare il malvagio Conte Dracula e il suo esercito di mostri? Salverai il villaggio e porterai la pace nella terra?

: Ti aspetta un'oscura avventura per salvare un mondo maledetto... Hai il coraggio di affrontare il malvagio Conte Dracula e il suo esercito di mostri? Salverai il villaggio e porterai la pace nella terra? Meta Dungeon : Un'avventura hack and slash creata da RTFKT. Sopravvivi a boss giganti nei sotterranei ed esplora una cybercity per capire cosa sta succedendo e chi sei veramente!

: Un'avventura hack and slash creata da RTFKT. Sopravvivi a boss giganti nei sotterranei ed esplora una cybercity per capire cosa sta succedendo e chi sei veramente! The Funguys Kingdom : Un primo sguardo alla vita dei Funguys. Sfida i tuoi amici in questa esperienza multiplayer ed esplora 10 biomi per scoprire i segreti nascosti dell'alcova dei funghi.

: Un primo sguardo alla vita dei Funguys. Sfida i tuoi amici in questa esperienza multiplayer ed esplora 10 biomi per scoprire i segreti nascosti dell'alcova dei funghi. Border Town of Tang Dynasty: Il potere malvagio di un demone si è diffuso in una pacifica cittadina durante la dinastia Tang. Presto distruggerà il resto del paese, a meno che tu non salvi tutti!

Altre cose divertenti che potrai trovare:

Blond:ish sarà il nostro ospite principale e il DJ residente nell'esperienza del Club XYZ: farà tremare il metaverso. Ci sono due nuove tracce dance di Blond:ish che potrai ascoltare nel club.

sarà il nostro ospite principale e il DJ residente nell'esperienza del Club XYZ: farà tremare il metaverso. Ci sono due nuove tracce dance di Blond:ish che potrai ascoltare nel club. Gli Avatar di Snoop Dogg saranno giocabili nell'Alpha: i loro fortunati proprietari possono sfoggiare alcuni degli avatar più cool in circolazione!

saranno giocabili nell'Alpha: i loro fortunati proprietari possono sfoggiare alcuni degli avatar più cool in circolazione! Rooftop à la Mode: Una nuova esperienza multigiocatore orientata alla moda. Stanchi dopo una lunga giornata di shopping NFT? Che ne dici di una festa sul tetto con gli utenti di The Sandbox? Qui il sole non tramonta mai. Goditi la sfilata Haute Couture e fai nuove amicizie fino a impazzire di gioia.

Esistono tre modi in cui puoi ottenere un NFT per l'Alpha Season 2: utilizzando il tuo account di The Sandbox per giocare la Alpha Season 2 e partecipare alla lotteria, partecipando ai social contest che si svolgeranno ogni settimana nell'Alpha Season 2 o acquistando il pass sul mercato secondario. Inoltre i possessori di un Alpha Season 2 potranno vincere fino a 1000 SAND.