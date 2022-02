Shadow Warrior 3, voti molto contrastanti dalla stampa internazionale

Shadow Warrior 3 ha ricevuto voti molto contrastanti da parte della stampa internazionale, che ha valutato il nuovo sparatutto di Flying Wild Hog in maniera anche diametralmente opposta a seconda della testata.

Shadow Warrior 3, i voti della stampa internazionale



Game Space - 9,5

GameGrin - 8,5

Checkpoint Gaming - 8,5

GameSpew - 8

Worth Playing - 8

Screen Rant - 8

Hardcore Gamer - 8

Hey Poor Player - 8

Noisy Pixel

Gamersky - 7,5

WellPlayed - 7,5

God is a Geek - 7,5

COGconnected - 7,4

New Game Network - 7,4

Gamingbolt - 7

Attack of the Fanboy - 7

PC Invasion - 7

Gamepressure - 7

MGG - 7

Shacknews - 7

But Why Tho? - 6,5

We Got This Covered - 6

GamesHub - 4

Nella nostra recensione di Shadow Warrior 3 abbiamo sottolineato come il gioco sia piacevole ma parecchio lineare e privo di acuti: un ritorno alle origini dopo le interessanti sperimentazioni del secondo episodio, ma che non tutti potrebbero apprezzare.

La storia del gioco segue direttamente gli eventi conclusivi di Shadow Warrior 2, con Lo Wang che si ritrova a dover affrontare un enorme drago senza però averne la forza. In suo aiuto arrivano però Orochi Zilla e la strega Motoko, che a quanto pare hanno un piano.

Shadow Warrior 3 sarà disponibile a partire da domani, 1 marzo, nelle versioni PC, PS4 e Xbox One. Gli abbonati a PlayStation Now potranno giocarlo dal day one senza costi aggiuntivi.