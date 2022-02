PS3, Sony interrompe il supporto per l'ultimo modello in Giappone

Sony ha annunciato l'interruzione del supporto anche per l'ultimo modello di PS3, codice CECH-4300, in Giappone: le riparazioni della console saranno disponibili unicamente fino al 30 aprile 2022.

PlayStation 3 ha ricevuto un aggiornamento di sistema lo scorso giugno, ma parliamo in ogni caso di una piattaforma che ha fatto il proprio debutto nel mercato nipponico durante il 2006, ben quindici anni fa.

Ciò che cambierà in concreto è che gli utenti non potranno più usufruire del servizio di riparazione di Sony per la PS3 Super Slim: chi ha già prenotato potrà godere di una proroga fino al 7 maggio, per tutti gli altri vale invece la già citata data del 30 aprile.

PS3 Super Slim

L'interruzione del supporto rientra nelle normali procedure di chiusura del ciclo vitale di una console, che nel caso di PS3, PlayStation Vita e PSP si sono concretizzate già alcuni mesi fa con la chiusura del PlayStation Store.

La versione Super Slim di PlayStation 3 è stata lanciata nel corso del 2012, sei anni dopo l'esordio della console, frutto di un processo produttivo ormai collaudato e di una componentistica disponibile a prezzi ridotti.