Pokémon Scarlatto e Violetto: gli starter sono già dei meme su Twitter

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono stati annunciati ieri, ma Twitter già è stata inondata di meme con protagonisti il nuovo trio di starter, ovvero Sprigatito, Fuecoco e Quaxly.

La vittima principale dei meme del web è anche il Pokémon che apparentemente al momento è stato apprezzo dai più, ovvero Quaxly. Il Pokémon papera, come potrete vedere nei tweet qui sotto, viene spesso paragonato a Paperino, Paperone e gli altri abitanti di Paperopoli. Ed effettivamente una certa somiglianza c'è.

Anche Fuecoco è molto gettonato, ma nel suo caso i confronti sono i più disparati. Ad esempio c'è chi lo paragona ai draghetti di Puzzle Bobble e chi a un peperoncino. Il suo ciuffo inoltre ricorda il picciolo di una mela, dunque sicuramente andrà pappa e ciccia con Applin, no?

Sprigatito risulta il meno gettonato per i meme, ma ha comunque un gran numero di ammiratori grazie al suo aspetto pucciosissimo, che per certi versi ricorda quello di Litten di Sole e Luna. E sappiamo tutti come è andata a finire...

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto saranno disponibili in esclusiva per Nintendo Switch entro la fine del 2022. Se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di leggere la nostra anteprima sui giochi di nona generazione.