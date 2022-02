Tiny Tina's Wonderlans: video gameplay di 24 minuti e nuove immagini dello sparatutto Gearbox

A meno di un mese dal lancio, 2K e Gearbox Software oggi hanno pubblicato un nuovo corposo video gameplay di circa 24 minuti di Tiny Tina's Wonderlands accompagnato da una manciata di immagini ufficiali, che ci introducono al mondo fantasy del gioco prima del debutto nei negozi del gioco.

Il filmato, che trovate in cima alla notizia, mostra una lunga sezione di gameplay in co-op sotto le vette di Mount Craw, una vasta area completamente opzionale all'interno di Tiny Tina's Wonderlands. Nel filmato possiamo vedere in azione varie tipologie di nemici e le loro peculiarità, così come alcune delle peculiari bocche da fuoco, uno dei marchi di fabbrica di Borderlands, e le abilità speciali dei protagonisti.

A tal proposito, il sito ufficiale del gioco è stato aggiornato per l'occasione con nuove informazioni sulle classi e sui loro rami di abilità nella sezione Guida, che potrete raggiungere a questo indirizzo. In Tiny Tina's Wonderlands ogni giocatore inizierà con una classe primaria, ma successivamente guadagnerà uno slot di classe secondaria con il sistema Multiclass.

Tiny Tina's Wonderlands sarà disponibile a partire dal 25 marzo per Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 e PC. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere il nostro provato pubblicato proprio in giornata.