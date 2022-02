Pokémon Scarlatto e Violetto: il reveal non è stato pubblicizzato "per via della situazione mondiale"

The Pokémon Company ha dichiarato di aver volutamente limitato la pubblicizzazione del Pokémon Presents di ieri, l'evento in cui sono stati annunciati Pokémon Scarlatto e Violetto, per rispetto verso "l'audiance globale" e in seguito "agli eventi che stanno avvenendo nel mondo e coloro che ne sono coinvolti". In pratica, seppur non venga menzionata, è chiaro il riferimento alla guerra tra Russia e Ucraina.

Come alcuni di voi forse avranno notato, il Pokémon Presents di febbraio 2022 non è stato pubblicizzato in maniera massiccia dai canali social di Nintendo e The Pokémon Company nei giorni scorsi, specialmente in Europa e in Nord America. Come apprendiamo dalle dichiarazioni di un portavoce di The Pokémon Company rilasciate a Nintendo Everything, in realtà non si tratta di un caso, ma piuttosto di una scelta ben precisa dovuta all'attuale situazione mondiale.

"Desideriamo essere sensibili agli eventi mondiali che stanno accadendo in questo momento e a coloro che ne sono stati coinvolti", afferma il PR di The Pokémon Company.

"Non è stato possibile posticipare il Pokémon Presents che avevamo programmato. In segno di rispetto per il nostro pubblico globale, abbiamo deciso di ridurre significativamente la promozione dell'evento dando ai fan la possibilità di sintonizzarsi se lo avessero desiderato".

Pokémon Scarlatto e Violetto, un Pikachu

The Pokémon Company non ha potuto posticipare l'evento a un secondo momento, dato che molti degli annunci fatti erano legati all'anniversario della serie. In ogni caso, aver quantomeno limitato la promozione dimostra la sensibilità della compagnia verso questa delicata situazione, che non ha lasciato indifferente neppure l'industria videoludica.

Nel nostro piccolo, anche noi di Multiplayer.it abbiamo deciso di sostenere il popolo ucraino donando tutti gli abbonamenti al canale Twitch alla Croce Rossa.