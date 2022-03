Pokémon GO, al via la Stagione di Alola: ecco trailer e dettagli

Pokémon GO vede oggi, 1 marzo, l'inizio della Stagione di Alola, annunciata durante l'ultimo Pokémon Direct: Niantic ha diffuso i primi dettagli sui nuovi contenuti e naturalmente un trailer che li illustra.

A pochi giorni dall'entusiasmante Pokémon GO Tour 2022, i tantissimi utenti del mobile game per iOS e Android avranno dunque una nuova regione da esplorare, ricca di Pokémon in stato selvatico che sarà possibile catturare nell'ambito di una sfida di collezione fino alle 20.00 del 9 marzo.

Non è tutto: domenica 13 marzo, dall 11.00 alle 17.00, ci sarà il Community Day con Sandshrew e Sandshrew di Alola come protagonisti. Oggi comincia inoltre la Stagione di Intermezzo della Lega Lotte GO, con un reset della classifica e i premi di fine stagione.

"Sempre più Pokémon scoperti per la prima volta nella regione di Alola, in cui sono ambientati Pokémon Sole e Pokémon Luna, sono stati avvistati in Pokémon GO", si legge sul sito ufficiale.

"Durante la stagione, potrete completare varie ricerche speciali per conoscere ciascuna delle isole di Alola. Potrete ottenere queste ricerche speciali fino al 1° giugno, giorno in cui si conclude la stagione."

"Se le completate entro il 1° giugno 2022, sbloccherete una ricerca speciale bonus alla fine della stagione!"