Un nuovo trailer ha annunciato la data d'uscita ufficiale di Metal Slug Tactics

L'editore Dotemu ha annunciato la data d'uscita ufficiale di Metal Slug Tactics, pubblicando per l'occasione un nuovo trailer di gameplay. Quando sarà? Ma il 5 novembre 2024. Quindi potremo giocarci tra pochissimi giorni, per la gioia degli appassionati della serie che non vedono l'ora di viverla un turno alla volta (è uno strategico a turni, se non lo aveste capito), senza rinunciare alle esplosioni e alla splendida grafica 2D che caratterizzava gli originali.