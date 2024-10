Arma 2 vendette 174 copie al lancio su Steam: ora il team conteggia le vendite in decine di milioni

Il CEO di Bohemia Interactive, Marek Spanel, ha condiviso i dati in un post su X, affermando che Arma 2 ha venduto 174 copie nelle prime 24 ore dopo aver pubblicato su Steam nel giugno 2009.

Bohemia Interactive è il team di Arma , famosa saga di successo. Il successo però è arrivato nel corso del tempo, come spiega la compagnia che mostra quanto è stata in grado di ottenere tramite Steam sin da quanto la piattaforma è stata pubblicata, 15 anni fa.

Steam era molto piccolo inizialmente

All'epoca, il negozio di Valve era molto più piccolo in termini di utenti. Non esistono dati ufficiali sulla crescita degli utenti attivi giornalieri nel corso degli anni, ma Steam ha registrato un picco di 1,92 milioni utenti contemporanei nel giugno 2009. Per capire quanto le cose siano cambiate, il record più recente è di 38,3 milioni di utenti contemporanei.

Secondo SteamDB, nel 2009 sono stati pubblicati su Steam meno di 400 giochi. Per fare un confronto, l'anno scorso sono stati pubblicati oltre 14.000 nuovi giochi sulla piattaforma e finora sono già stati pubblicati oltre 14.500 titoli nel 2024.

Non c'è quindi niente di strano che, all'inizio, Arma 2 avesse venduto così poco. Il successo è però arrivato nel tempo, visto che Bohemia Interactive - contando l'intero proprio catalogo di prodotti - è stato dopo 15 anni in grado di vendere più di 40,9 milioni di giochi venduti direttamente tramite Steam (47,2 milioni, se si contano anche le copie Steam comprate fuori dalla piattaforma).

Arma 3 è stato il più grande successo di Bohemia Interactive e Arma 4 è stato da poco annunciato.