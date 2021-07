Apex Legends, server sotto attacco per ore: hacker chiedono di salvare Titanfall

I server di Apex Legends sono stati sotto attacco per diverse ore, da parte di un gruppo di hacker che chiedeva a Respawn Entertainment di salvare Titanfall. O almeno era questo il messaggio che compariva a chi cercava di trovare una partita.

A poche settimane dal record di giocatori su Steam, Apex Legends si è dunque ritrovato ad avere a che fare con una rogna non da poco, un'operazione che ha impedito ai suoi tantissimi utenti di avviare il matchmaking ma che il team di sviluppo è riuscito a sventare.

"Ci è stato confermato che il matchmaking di Apex Legends è stato ripristinato", ha scritto Respawn Entertainment in un post su Twitter che aggiornava gli utenti sullo stato dei lavori. "Terremo gli occhi aperti ma crediamo che il problema sia stato risolto."

Pare che i responsabili dell'attacco abbiano deciso di procedere in tal senso per sensibilizzare lo studio e gli utenti nei confronti di Titanfall, che sembrerebbe aver subito una sorte simile lo scorso anno ma che non può ovviamente contare sullo stesso supporto di Apex Legends.