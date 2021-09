Stardew Valley: i vincitori dei 40.000 dollari del torneo eSport

Stardew Valley, nel caso nel quale non lo sappiate, è un gioco con una propria sezione eSport. Si tratta di una novità recente e il torneo si chiama Stardew Valley Cup, molto semplicemente. Il 4 settembre quattro team si sono scontrati per l'ottenimento di un montepremi da 40.000 dollari. Ora scopriamo i vincitori.

Il team vincitore è composto da TheHaboo, brandiganBTW, lilsimsie, and Fuzzireno, che hanno ottenuto 28.000 dollari. Il secondo team ha ottenuto 10.000 dollari, mentre il terzo 4.000 e il quarto 1.600 dollari.

Il torneo si è svolto in una fattoria bioma spiaggia. Ogni team, ovviamente in modalità coop, aveva tre ore per completare tutta una serie di obiettivi su 100 disponibili. Gli obiettivi valevano una serie di punti e il team vincitore ha terminato con 661 punti contro i 597 del secondo team. Gli obiettivi di Stardew Valley sono stati creati da Unsurpassable Z che ha commentato il torneo insieme a Eric Barone (il creatore del gioco, che ha anche donato i 40.000 dollari). Potete vedere il video di Unsurpassable Z qui sotto.

Potete vedere il torneo completo commentato su Twitch a questo indirizzo. Vi ricordiamo infine che il creatore ha ringraziato i fan di Stardew Valley con un commovente messaggio.