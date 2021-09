PlayStation Store: le uscite della settimana, da The Medium a WRC 10

Il PlayStation Store torna ad aggiornarsi, e lo fa in questo caso con il debutto di un titolo particolarmente atteso dai possessori di PS5, vale a dire The Medium . Terminata l'esclusiva Xbox, l'avventura horror di Bloober Team è infatti approdata anche sulla nuova console Sony, portandosi dietro il suo carico di atmosfere e soluzioni innovative.

The Medium

The Medium, la protagonista esplora uno degli scenari del gioco

Dopo Layers of Fear, Observer e Blair Witch, The Medium (PS5, 49,99€) segna l'ingresso di Bloober Team nell'età adulta, quantomeno dal punto di vista delle ambizioni produttive. E così, terminata finalmente l'esclusiva temporale che legava il gioco alle piattaforme Microsoft, è tempo che anche i possessori di PlayStation 5 possano provare con mano la peculiare meccanica della doppia realtà alla base di questa esperienza.

La storia che viene raccontata è quella di Marianne, una medium appunto che può comunicare con gli spiriti e che un giorno riceve una misteriosa telefonata, che la invita a recarsi in un hotel abbandonato per scoprire la vera natura delle sue capacità. Una volta raggiunto il Niwa Resort, la ragazza entra in contatto con una realtà parallela grazie alla sua proiezione astrale e lì si trova ad affrontare insidie inaspettate. Reali oppure no?

Per scoprire cosa si cela davvero dall'altra parte dovremo esplorare ambientazioni angoscianti e sopportare l'immancabile tensione di un'avventura horror ben scritta e ben diretta, accompagnata da un'ottima colonna sonora ma talvolta preda di sequenze in cui l'interazione effettiva viene ridotta al minimo, creando un po' l'effetto walking simulator, come abbiamo scritto nella recensione di The Medium.

La versione PS5 rinuncia agli effetti in ray tracing per mantenere più alta la risoluzione rispetto a quanto visto su Xbox Series X ed evitare che lo scaler diventi troppo aggressivo, aggiungendo peraltro il gradito supporto alle peculiarità del controller DualSense per arricchire le nostre percezioni in-game.