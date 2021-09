Ryuta Ueda, sviluppatore di Yakuza e Jet Set Radio, ritorna a Sega per sviluppare giochi

L'industria dei videogame giapponese è in continuo movimento e ora scopriamo una novità molto interessante. Ryuta Ueda ritorna a Sega per sviluppare giochi. Ueda è noto in quanto ex-director di Yakuza e artista di Jet Set Radio. Ora, l'uomo è pronto a tornare a sviluppare videogiochi dopo una decade lontano da questo mondo.

Ueda, tramite Facebook, ha annunciato il proprio ritorno dopo una decade passata presso Yahoo! Japan. Ecco il suo messaggio completo, in traduzione: "Ho deciso di dimettermi da Yahoo Japan e tornare alla mia vecchia azienda, Sega... Sono molto grato per le molte persone che ho incontrato e le molte lezioni che ho imparato attraverso i vari progetti di Yahoo!"

Ha continuato affermando: "D'ora in poi, mi concentrerò di nuovo sulla creazione di giochi. Non solo sento l'eccitazione di creare qualcosa di nuovo, ma sto anche sorridendo un po' al pensiero di vedere vecchi amici e incontrare nuove persone. Vorrei dimostrare ciò che ho coltivato attraverso l'esperienza di Yahoo!"

Questa notizia segue il report secondo il quale Toshinori Nagoshi lascerà Sega per unirsi alla compagnia cinese NetEase. Nagoshi è il creatore di Yakuza, e Ueda è un ex-director di Yakuza: possibile che le due cose siano collegate?

Per scoprirlo, dovremo probabilmente attendere annunci ufficiali dalle parti coinvolte. Parlando invece della serie Judgment, le vendite sono oltre un milione di copie.