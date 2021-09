WRC 10 recensione, solamente un piccolo passo in avanti per la serie rally

Non vogliamo anticiparvi tutto già nell'introduzione, quindi prima del nostro verdetto finale ci teniamo a raccontarvi quanto è stato fatto dagli sviluppatori per WRC 10 e cosa è mancato assolutamente in questo nuovo capitolo della serie. Scoprite insieme a noi quindi le novità, miglioramenti e problematiche nella recensione di WRC 10 , il videogioco ufficiale del World Rally Championship.

L'arrivo delle console di nuova generazione rappresentava indubbiamente una grande opportunità per lo studio di sviluppo francese Kylotonn, i quali erano stati chiamati già l'anno scorso a rinnovare il loro videogioco dedicato al World Rally Championship . Detenendo la licenza ufficiale della popolare competizione automobilistica ormai da diversi anni, ci aspettavamo un salto qualitativo notevole, anche perché gli stessi sviluppatori avevano promesso un notevole distacco rispetto al passato. Purtroppo però dobbiamo già anticiparvi che siamo rimasti con l'amaro in bocca dopo diverse ore trascorse tra la ghiaia, fango e neve nelle splendide location che ospitano il campionato WRC. Purtroppo WRC 10 può essere considerato una semplice espansione del precedente capitolo con qualche gradita aggiunta e rari miglioramenti tecnici, piuttosto che un titolo nuovo in grado di riaccendere l'interesse degli appassionati e contrastare l'agguerrita concorrenza.

Quest'anno il campionato World Rally Championship ha festeggiato il suo cinquantesimo compleanno. Gli sviluppatori hanno dunque pensato di cogliere la palla al balzo per implementare all'interno della loro creazione una nuova modalità di gioco dedicata a questo anniversario. L'idea centrale è quella di far rivivere i rally più iconici nelle location che hanno segnato la storia di questo sport. Ad esempio potremo ritornare indietro nel tempo e riaffrontare la prova a San Remo dell'81, oppure il difficilissimo Safari Rally dell'83. Complessivamente troveremo 7 tracciati, ricreati appositamente in questa modalità dedicata al 50° anniversario per un totale di 19 eventi singoli. Ovviamente non potevano mancare nemmeno le auto più iconiche del rally come la mitica Lancia Delta o l'Audi Quattro A1 tutte realizzate con cura rispetto alle loro controparti reali. In totale il parco delle auto storiche conta 20 modelli appartenenti ad epoche diverse della competizione automobilistica con i brand più popolari come Alpine, Audi, Ford, Mitsubishi, Subaru e Toyota.

Cosa c’è in WRC 10

Preparazione alla partenza in WRC 10 nel rally in Svezia

Uno dei pregi più importanti di WRC 10 è indubbiamente il suo parco auto. Complessivamente sono state ricreate con assoluta fedeltà le auto di 52 squadre diverse, appartenenti ai campionati ufficiali WRC, WRC 2, WRC 3 e WRC Junior. I modelli poligonali, le livree, ed i dettagli interni delle vetture presenti in WRC 10 vanno veramente premiati per la loro realizzazione minuziosa. A queste si aggiungono le 20 auto della modalità dedicata al 50° anniversario già menzionate nel paragrafo precedente. Anche quest'ultime hanno un ottimo livello di dettaglio, apprezzabile soprattutto dagli appassionati di lunga data.

Il campionato WRC 2021 quest'anno è stato ospite in quattro paesi inediti per la serie videoludica. Le nuove location implementate sono situate in Croazia, Estonia, Catalunya e Belgio. In totale saranno quindi 12 i paesi nei quali potremo recarci per percorrere le tappe del campionato ufficiale. Mancano però alcune tappe della stagione reale (alcune non disputante nemmeno nella controparte reale per le restrizioni dovute al COVID. L'assenza delle altre location come la Grecia ci ha fatto storcere un po' il naso.

Le modalità di gioco presenti in WRC 10

In WRC 10 possiamo mettere alla prova le nostre abilità alla guida in diverse modalità di gioco. La classica Stagione ci permetterà di affrontare il campionato WRC a bordo del nostro bolide, dovendo preoccuparci esclusivamente di dare il nostro meglio sui difficili terreni delle varie location. Nella modalità Carriera invece subentrerà anche la creazione e la successiva gestione della nostra squadra. Per chi fosse appassionato anche di Formula 1, la modalità Carriera di WRC 10 può essere paragonata a My Team di F1 2021. Ci sono poi gli eventi del passato realizzati per il 50° anniversario e la sempreverde modalità Partita Rapida. Gli sviluppatori inoltre proporranno ai videogiocatori costantemente nuove sfide giornaliere e settimanali per offrire sempre nuovi stimoli a tornare sul titolo e dimostrare quanto siamo bravi al volante. Non mancano ovviamente nemmeno le classifiche online per potersi paragonare agli altri giocatori. La modalità multigiocatore invece si contraddistingue per la possibilità di creare o unirsi a campionati online con gli altri giocatori. È possibile competere anche in semplici partite rapide o tramite lo split screen locale.