Marvel's Midnight Suns, prime impressioni sul gameplay positive da Game Informer

Marvel's Midnight Suns è stato provato dalla redazione di Game Informer, che ha espresso impressioni positive circa il gameplay dell'RPG strategico sviluppato da Firaxis.

Come abbiamo scritto nella nostra anteprima di Marvel's Midnight Suns, il gioco utilizzerà fra le altre cose un sistema di carte per l'esecuzione delle varie azioni durante i turni.

Ebbene, i redattori di Game Informer hanno detto di essere stati inizialmente scettici al riguardo, ma che questo aspetto dell'esperienza funziona sorprendentemente bene e la sensazione che ci si affidi al caso rimane piuttosto limitata.

Inoltre la formula messa in campo per Marvel's Midnight Suns è in pratica il contrario di quella che i fan di XCOM conoscono bene, e che porta i giocatori a temere le unità nemiche, a ripararsi e a pianificare le proprie mosse con grande attenzione rispetto al rischio di essere uccisi.

In questo caso si va più che altro all'attacco delle truppe Hydra e i poteri dei protagonisti sono tali da determinare un'inversione dei ruoli: sono i nemici a temerci ed è divertente sbaragliarli con gli attacchi dei membri più potenti del gruppo.

Marvel's Midnight Suns farà il proprio debutto a marzo 2022 nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.